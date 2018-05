Variazioni ai servizi di Mom per il passaggio del Giro d’Italia

TREVISO Considerata l’ordinanza della Prefettura di Treviso relativa alla sospensione del traffico veicolare nel tratto interessato dal percorso della 13^ Tappa del 101° Giro d’Italia (Ferrara – Nervesa), numerosi servizi di trasporto pubblico svolti da MOM, a partire dalle ore 13:00 di Venerdì 18 Maggio 2018, subiranno delle variazioni. Gli uffici Movimento e Progettazione sono al lavoro per riuscire a garantire, seppur in deviazione, la maggior parte delle corse. Le informazioni puntuali sul servizio, in fase di predisposizione in queste ore, saranno comunicate e aggiornate in tempo reale tramite il sito www.mobilitadimarca.it, call center e canali social ufficiali dell’azienda. E’ in fase di predisposizione anche adeguata informazione alle principali fermate e autostazioni coinvolte.

NAVETTE SCOLASTICHE Stante l’ordinanza sindacale emanata il 14 Maggio 2018 dal Comune di Treviso con cui si è anticipata l’uscita degli studenti di tutte le scuole alle ore 12:00, MOM sta riorganizzando i servizi di rientro dagli istituti scolastici. “Riteniamo importante – afferma il Direttore Generale, Giampaolo Rossi - sensibilizzare i dirigenti scolastici ad ottemperare a tale ordinanza, è infattiimportante che i ragazzi arrivino a raggiungere le coincidenze con le corse extraurbane in tempo utile – ovvero prima delle 13,30 - affinché queste possano uscire dal territorio di Treviso, prima della sospensione della viabilità. Dobbiamo infatti evitare che diversi studenti si possano trovare assembrati per oltre due ore in zona autostazione, con evidenti problematiche anche sotto il profilo della sicurezza.

D’altra parte, poiché MOM gestisce il servizio in un’area vasta, va evidenziata anche la necessità, da parte degli studenti dei poli scolastici di Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna, di prendere visione delle ultime corse utili per raggiungere le proprie destinazioni e di organizzare autonomamente un’eventuale uscita scolastica anticipata, al fine di organizzare il rientro ed evitare la fascia oraria di interruzione del servizio”.

SERVIZI URBANI TREVISO Deviazioni e sospensioni del servizio interesseranno le Linee 1,4,6,9,11,12, 21, 55, 61, a partire dalle ore 13,00 fino alle ore 16 (ovvero fino a cessate esigenze).

Linea 1 | dalle ore 13,25percorso limitato:Ospedale – Stazione Ferroviaria – viale Felissent. Il capolinea provvisorio sarà alla fermata ex concessionaria Autosile, a nord dell’Ippodromo. Durante la sospensione della viabilità il territorio di Villorba – Carità non potrà essere servito.

Linea 4 | dalle ore 13:18 percorso limitato: Casier – Stazione ferroviaria – viale Luzzatti. Il capolinea provvisorio sarà alla fermata “Pizzeria Ritrovo”.Durante la sospensione della viabilità il territorio di Villorba – Fontane – Carità non potrà essere servito.

Linea 6 | dalle ore 13:00 percorso limitato e in deviazione: Stazione ferroviaria – Duomo - Porta Santi Quaranta – viale Montegrappa–via Monterumici - Cavalcavia Fs - SR53 Tangenziale –Aeroporto Canova. Durante la sospensione della viabilità il territorio di Quinto di Treviso non potrà essere servito,

Linea 9 | dalle ore 13:08 percorso limitato: Direzione San Paolo: Treviso stazione Fs- viale Cairoli (fermata Santi Quaranta). Direzione Dosson: percorso regolare.

Durante la sospensione della viabilità non saranno servite le fermate a Treviso nei quartieri San Liberale e San Paolo.

Linea 11 | dalle ore 13:30 seguiranno percorso in deviazione: Stazione ferroviaria – piazza Duomo – Porta Santi Quaranta – viale Montegrappa – via Monterumici – Cavalcavia FS – SR53 Tangenziale – Paese. Non vengono servite le fermate di via Castellana e Piazzale Pistoia.

Linea 12 | dalle ore 13:30 è sospesa.

Linea 21 | dalle 13:46seguiranno percorso in deviazione. Direzione Castagnole: stazione ferroviaria – Duomo - Porta Santi Quaranta – viale Montegrappa–via Monterumici - Cavalcavia Fs - SR53 Tangenziale – via Castellana – SR348 Feltrina - Castagnole. Direzione Treviso: Castagnole – SR348 Feltrina - Via Castellana - SR53 Tangenziale. Non serve piazzale Pistoia.

Linea 55 |dalle 13:15percorso limitato: direzione Merlengo viale Luzzatti (capolinea provvisorio sarà alla fermata “pizzeria Ritrovo”); direzione Quinto: Canizzano (Chiesa).Durante la sospensione della viabilità i territori di Ponzano – Merlengo e Quinto di Treviso non potranno essere serviti.

Linea 61 | dalle 13:45 percorso limitato: stazione ferroviaria – San Pelajo. Il capolinea provvisorio sarà alla fermata“Istituti”.Durante la sospensione della viabilità i territori di Ponzano – Paderno, Povegliano – Camalò.

SERVIZI EXTRAURBANI

Sono interessate da variazioni del servizio a partire dalle 13:25 fino alla fine delle limitazioni alla viabilità, le Linee:

Linea 101: Treviso - Padova

Linea 102: Treviso - Trebaseleghe

Linea 103: Treviso – Badoere – Piombino – Trebaseleghe

Linea 106: Treviso – Castelfranco - Vicenza

Linea 107: Treviso – Resana - Castelfranco

Linea 110: Treviso – Montebelluna - Valdobbiadene

Linea 114: Santa Mama – Crocetta - Montebelluna

Linea 112: Treviso – Montebelluna - Bassano

Linea 113: Treviso – Altivole – San Zenone

Linea 115: Treviso – Arcade - Nervesa

Linea 116: Treviso – SS Angeli - Nervesa

Linea 118: Treviso – Maserada - Oderzo

Linea 119: Treviso – Lovadina

Linea 120: Treviso – Conegliano – Vittorio Veneto

Linea 135: Montebelluna – Nervesa - Conegliano

Linea 181: Treviso – Istrana - Montebelluna

Linea 182: Treviso – Venegazzù – Montebelluna

Ove possibile Mobilità di Marca ha attivato percorsi in deviazione al fine di garantire il massimo numero possibile di corse, anche durante la sospensione della circolazione viaria. Diversamente, perle corse delle linee 120 (da Vittorio Veneto) e 135 (da Montebelluna) non sarà possibile raggiungere il capolinea, ma si fermeranno anticipatamente, rispettivamente a Ponte della Priula a Giavera del Montello. MOM invita tutta la Clientela a prendere visione delle informazioni in fase di pubblicazione sul sito internet aziendale: www.mobilitadimarca.it, sezione News in home page.