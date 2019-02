Aggressioni agli autisti, appello alle istituzioni del sindacato

Considerato che i fatti di cronaca che parlano di violenza nei confronti dei conducenti di autobus sono sempre più spesso in primo piano, ritiene opportuno parlarne denunciando pubblicamente quanto sta accadendo (insulti, sputi e pugni) per far si che tutto non passi in sordina, chiedendo agli indirizzi interventi a tutela del personale adibito al trasporto pubblico nella Regione. Al di là che purtroppo bisogna prendere atto che in questi ultimi anni è venuto meno il rispetto verso la persona, ma anche il fatto che le aziende e la politica in generale sono sempre lontane dai sentimenti e dalle necessità della gente. Ormai quasi con cadenza settimanale si registrano e leggono notizie di autisti o personale addetto al controllo dei titoli di viaggio che hanno subito minacce o aggressioni da parte di balordi malintenzionati che reagiscono con ferocia verso il lavoratore in servizio sui mezzi pubblici, senza contare tutti i casi in cui, onde evitare eventuali problemi o eventuali pericolose ritorsioni, i lavoratori non ne fanno nessuno pubblicità.

E' tempo che chi ne ha la responsabilità intervenga concretamente per mettere in sicurezza i lavoratori attraverso investimenti ed interventi sulle infrastrutture, si invita chi di competenza ad un controllo capillare del territorio al fine di scoraggiare i malintenzionati che si aggirano per le nostre città; si propone, previo accordi con le OO.SS., l'istallazione di impianti di video sorveglianza anche a bordo dei mezzi pubblici; si propone di isolare il più possibile il posto guida onde evitare qualsiasi contatto con questi personaggi che non hanno niente da perdere e sfogano le proprie frustrazioni e la propria rabbia nei confronti di chi sta alla guida dei mezzi pubblici; si invitano i presidenti delle aziende a denunciare, per interruzione di pubblico servizio, gli individui che si comportano in questo modo; si propongono pene severe e certe per coloro che vengono accusati di questi atti di violenza e sopraffazione, infatti non è accettabile che queste persone, subito dopo il fatto, siano ancora impuniti e liberi di aggredire nuovamente altri o magari la stessa persona che li ha denunciati.

Per SGB Trasporti

Danilo Scattolin