Ripristinata la linea Mom per San Vitale: mini-bus e in futuro lavori alla carreggiata

Comune di Treviso e Mom, hanno trovato una soluzione per il ripristino del servizio della linea 55 in territorio del Comune di Treviso, nella tratta che dalla Strada di Canizzano porta alla località di San Vitale, lungo Strada Comunale di San Vitale. Il servizio tornerà attivo a partire dal primo giorno di vigore dell’esercizio invernale 2019/2020, ovvero, domani mercoledì 11 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Saranno pertanto ripristinate le fermate (in entrambi i sensi di marcia) lungo Strada Comunale di San Vitale, così denominate: Incrocio Strada San Vitale, Strada San Vitale n. 5, Strada San Vitale n. 22, Strada San Vitale n. 30, San Vitale Capolinea.

«Ringraziamo MOM per aver recepito le istanze dell’Amministrazione comunale nel ripristino della linea 55 -le parole del sindaco di Treviso Mario Conte- Riteniamo infatti che il trasporto pubblico sia un elemento di assoluta rilevanza nella vita della città: non si poteva dunque consentire che una parte della cittadinanza rimanesse priva di tale servizio. La nostra amministrazione provvederà inoltre, nell’ambito dei già programmati interventi di sistemazione idraulica su Strada San Vitale a predisporre delle piazzole di fermata al fine di migliorare la percorribilità della strada stessa».

Giacomo Colladon, Presidente Mobilità di Marca: «Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver previsto, nell’ambito del piano delle opere pubbliche alcuni interventi su strada San Vitale che miglioreranno la percorribilità della strada anche per i nostri autisti. MOM si è impegnata a realizzare il servizio utilizzando autobus di dimensioni più ridotte (da 12 a 9,5 metri di lunghezza e conseguentemente larghezza più contenuta). Monitoreremo la soluzione nei prossimi giorni, auspicando non comporti problematiche di carico avendo i mezzi minore capienza».