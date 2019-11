Mom, entro il 2020 altri 28 autobus di nuova generazione

Il Consiglio provinciale, in collaborazione con Mobilità di Marca Spa, ha organizzato ieri, martedì, una visita guidata alla società partecipata al 49,8% dalla Provincia di Treviso. Ad accogliere la delegazione il presidente Giacomo Colladon e il consigliere di amministrazione Giuseppe Canova che, con un bus elettrico di nuova generazione partito dal Sant'Artemio, hanno condotto i consiglieri in un viaggio nelle sedi trevigiane dell'azienda. Dopo il saluto del Presidente Stefano Marcon, i consiglieri Giancarlo Da Tos, Emanuele Crosato, Miriam Poloni, Maria Antonella Tocchetto e Alessandro Bortoluzzi, hanno potuto visitare la sede centrale di via Polveriera, dove si trova anche il deposito urbano, incontrando i responsabili degli uffici Progettazione e Movimento, per conoscere come viene elaborato il complesso sistema di esercizio che garantisce lo svolgimento di quasi un milione di corse urbane ed extraurbane l'anno, coinvolgendo 469 autisti.

Ci si è quindi spostati nell'officina di via Castellana per un sopralluogo al cantiere dove sta nascendo il nuovo deposito per un investimento che sfiora i 7 milioni di euro complessivi e per una visita all'officina dove si curano le manutenzioni del parco macchine composto da circa 500 mezzi. Una flotta che vede impegnata MOM in un massiccio investimento per il rinnovo. MOM ha consegnato ai Consiglieri i dati aggiornati relativi agli investimenti: entro il 2020 arriveranno altri 28 autobus di nuova generazione, portando a 120 i mezzi di nuovo acquisto dal 2014; entro il prossimo anno, pertanto, si realizzerà pertanto l'obiettivo del 24% del rinnovo flotta con un investimento diretto di Mobilità di Marca di quasi 14 milioni di Euro su 29 milioni di spesa complessiva.

L'ultima tappa del viaggio ha previsto la visita alla Sala Controllo Esercizio per verificare come funziona il sistema di monitoraggio in tempo reale delle corse grazie alle rilevazioni satellitari e infine un passaggio nella biglietteria centrale. «Vogliamo ringraziare il Presidente Stefano Marcon per aver promosso la visita e tutti i Consiglieri provinciali che hanno accettato l'invito dedicando del tempo a conoscere la nostra realtà operativa. Siamo certi che -afferma il presidente MOM Spa, Giacomo Colladon- toccare con mano una realtà che occupa 600 addetti e garantisce un servizio per oltre 30 milioni di passeggeri (dato dell'ultimo anno) contribuisca ad affermare il valore pubblico del servizio di trasporto, facendone conoscere la complessità, verificando gli importanti investimenti in atto e condividendone anche le criticità. Siamo pronti a ripetere l'iniziativa, aprendoci anche alla cittadinanza».