Autista Mom "furbetto del parcheggio", la condanna del sindacato Sgb

Si dissociano gli autisti della MoM dal grave comportamento del collega "furbetto del parcheggio" che utilizza impropriamente il pass disabili per la sosta del proprio mezzo negli stalli riservati esclusivamente a quella categoria. Viene sollevato anche il modo in cui la giornalista Elena Fillini de "Il Gazzettino" ha impostato l'articolo, fatto altrettanto grave lamentano i lavoratori MoM, non c'è nessun collegamento tra quanto successo e la categoria degli autisti e assolutamente non deve esser fatta di tutta l'erba un fascio. L'unico responsabile della violazione commessa è colui che la commette, in buona fede o di proposito, nessun collegamento deve essere fatto ne alcuna strumentalizzazione. Certi di aver schiarito in poche battute un polverone volutamente alzato, denigrando il vero motivo della contestazione che consideriamo più che legittima come altrettanto dovuta, invitiamo la giornalista ad essere più professionale nel proprio lavoro, mai vorremmo che che per sua causa qualche collega giornalista che lavora con serietà e abnegazione debba rimetterci la faccia.

Sindacato Generale di Base Treviso (SGB)