Per la chiusura della mostra Nba Overtime arriva Nachbar

Si concluderà nel prossimo weekend NBA Overtime, la mostra digitale dedicata al grande basket a stelle e strisce allestita nella Sala della Borsa della Camera di Commercio. Sabato 5 e domenica 6 ottobre si terranno infatti due eventi esclusivi: uno spettacolo dove breakdance e basket diventano teatro e l’arrivo di una leggenda del basket trevigiano e dell’NBA. Sabato 5 ottobre, alle 20, andrà in scena la performance “Cara pallacanestro...” con il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory e il campione di breakdance Cico Mauro Peruzzi. “Cara pallacanestro…” è una lettura teatrale tra canestri fatti e sognati, un gioco di parole tirate dal cuore, con il corpo che salta e danza. Il basket entrerà dunque a far parte delle performing arts, come stile di vita che richiama emancipazione ed emozione con le parole recitate di Kobe Bryant e Spike Lee.

Domenica 6 ottobre, alle 15, sarà ospite della mostra l’ex stella del basket mondiale Boštjan Nachbar. “Boki” tornerà così nella città che lo vide come giovane protagonista dal 2000 al 2002 con la maglia della Benetton Treviso per poi passare oltreoceano in NBA fra Houston Rockets, New Orleans Hornets e New Jersey Nets. Dopo la sessione di foto e autografi all’interno della mostra Nachbar raggiungerà il Palaverde per assistere al match tra De’ Longhi Treviso e Oriora Pistoia.