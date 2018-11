Chiuderà domenica 25 novembre (e non, come previsto, il 4 novembre) la mostra "I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. Visions from Japan" in corso alle Gallerie delle Prigioni, nuovo viaggio artistico del progetto Imago Mundi attraverso le sue collezioni dedicate al Paese del Sol Levante (Giappone; Hiroshima/Nagasaki e Ainu: quasi 400 opere formato 10 per 12 cm) affiancate dai lavori di tredici artisti giapponesi contemporanei che esplorano tecniche diverse, come video, installazioni multimediali, sculture, fotografia. Inagurato lo scorso aprile, il nuovo spazio espositivo nel cuore di Treviso è stato finora visitato da oltre 30.000 persone. La mostra attualmente in corso prende le mosse dall’inizio dell’era atomica, per giungere fino ad oggi e andare oltre, svelando come l’arte contemporanea giapponese interpreti il dialogo tra natura, tecnologia, tradizione e tempo.

Il programma espositivo è arricchito da incontri, laboratori didattico-artistici e rassegne dedicate alla storia recente del Giappone: il prossimo appuntamento è giovedì 8 novembre alle 21 presso l'Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, con il documentario "Fukushima: A Nuclear Story", un viaggio lungo quattro anni nella duplice tragedia che ha colpito il Giappone nel 2011. Il giorno di chiusura della mostra, domenica 25 novembre, coinciderà con il passaggio del testimone con una nuova iniziativa di Imago Mundi: in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le donne, verrà inaugurata la mostra "Herstory is Ourstory", e a seguire, la Chiesa di San Teonisto ospiterà lo spettacolo "Ferite a morte", di Serena Dandini con Lella Costa e Orsetta de’ Rossi.

“I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. Visions from Japan”

Mostra prolungata fino al 25 novembre 2018.

Gallerie delle Prigioni, Piazza Duomo 20, Treviso

Ingresso libero

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 8 novembre 2018, ore 21

“Fukushima: A Nuclear Story”

Fondazione Benetton Studi Ricerche,

Via Cornarotta 7-9, Treviso

Ingresso: 5 Euro

Domenica 25 novembre

Ore 18, inaugurazione della mostra “Herstory is Ourstory”

Fondazione Benetton Studi Ricerche, Via Cornarotta 7-9, Treviso

Ingresso libero

Ore 20.30, “Ferite a morte”

Spettacolo teatrale di Serena Dandini, con Lella Costa e Orsetta de’ Rossi

Chiesa di San Teonisto, Via San Nicolò 31, Treviso

Ingresso: 20 Euro