Salvini "diabolico", murales appare al "Ponte dea Goba"

Un murales che immortala il ministro degli Interni, e leader della Lega, Matteo Salvini, che bacia il crocifisso di un rosario. Sulla testa due inequivocabili corna diaboliche. L'opera, di un artista che per ora ignoto, è stato realizzato nella notte lungo il sottopasso pedonale del Ponte dea Goba, lungo l'Alzaia. In mattinata in molti tra i passanti si sono soffermati ad osservare il murales. C'è anche chi ha postato la foto sul gruppo Facebook "La bella Treviso" ma è stata subito celermente rimossa. Ora sull'episodio indagano le forze dell'ordine che dovranno identificare il responsabile.