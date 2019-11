On line il nuovo sito web per i Musei Civici di Treviso

Un nuovo sito per i musei Civici di Treviso per interagire con il patrimonio artistico e culturale della città. Da oggi è ufficialmente online la pagina www.museicivicitreviso.it, che proietterà sul web il Museo Civico Santa Caterina, il Museo Luigi Bailo e Ca’ da Noal – Casa Robegan in una nuova veste, rinnovata nella grafica e al passo con le più recenti tendenze comunicative. Il progetto, parte di una più ampia strategia di divulgazione e comunicazione del patrimonio culturale e artistico elaborato dall’Amministrazione comunale, punta potenziare la conoscenza, la condivisione e la promozione delle collezioni e delle mostre dei Musei Civici di Treviso, attraverso un approccio più coinvolgente per l’utente tra affidabilità, trasparenza, efficacia e innovazione.

Grande attenzione è stata data ai contenuti visuali, all’uso delle immagini e alla struttura delle informazioni, per veicolare e rafforzare l’identità dei Musei, supportare gli utenti nella fruizione dei contenuti e promuovere la conoscenza della grande ricchezza delle opere presenti nell’intero sistema museale di Treviso. Il sito sarà online inizialmente nella versione italiana ma presto verrà integrato con la release in inglese. Il concept, la progettazione e il design sono di QWEB di San Donà di Piave, che ha realizzato il portale secondo le più recenti tecnologie e normative.

I contenuti sono suddivisi in sette sezioni, con approfondimenti e highlights sulle collezioni più importanti, organizzate per rappresentare anche nella rete la ricchezza e la complessità di un “sistema museo” che vive in osmosi con il territorio. Attraverso il sito web si potranno anche acquistare i biglietti d’ingresso ai musei e alle mostre e restare sempre informati sugli eventi attraverso un sistema di newsletter rivisitato e potenziato. Inoltre, nelle prossime settimane la piattaforma verrà implementata con un piano editoriale che vedrà protagonisti i social network. Attraverso il nuovo sito web sarà possibile iscriversi al servizio newsletter per restare sempre informati su eventi, mostre, esposizioni e campagne promozionali. Per registrarsi basta cliccare sull’apposito pulsante, presente nell’home page, che permetterà di inserire comodamente il proprio indirizzo mail.