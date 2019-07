MusicArt: nasce a Treviso la "Pop Writing Academy"

MusicArt, la cittadella della musica di Treviso, festeggia due anni di attività e inaugura Pop Writing Academy, che da ottobre 2019 a giugno 2020 porterà nella sede di via Castagnole artisti, cantautori e musicisti con il talento per la scrittura. Una struttura unica nel Nordest, sotto la guida di due grandi nomi della musica italiana, autori e arrangiatori di brani di successo per le principali etichette discografiche: Roberto Casalino, autore in esclusiva per Universal Music e, tra i tanti, del brano “L’Essenziale” vincitore del Festival di Sanremo 2013, e Nicco Verrienti, arrangiatore e produttore musicale, firma di numerose hit contenute in dischi di platino.

L’accademia si sviluppa in 8 incontri, che si svolgono nell’arco di altrettanti fine settimana nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020 all’interno della sede di MusicArt. L’esperienza di Roberto Casalino introdurrà gli studenti della Pop Writing Academy al mondo della scrittura ed entrerà nel vivo con il laboratorio, mentre Nicco Verrienti curerà i brani creati dai partecipanti, che verranno pubblicati alla fine del percorso. A queste lezioni si alterneranno diversi momenti di formazione condotti da professionisti, che affronteranno temi legati alla comunicazione dell’immagine di artista musicale e alla pubblicazione dei brani all’interno dei molti servizi di musica in streaming, come Spotify, iTunes, Amazon Music e altri ancora.

»Pop Writing Academy nasce dall’esigenza di offrire un punto di riferimento agli artisti del territorio del Nordest, e non solo, che vogliono trasformare la propria passione per la scrittura e la musica nella carriera di autore musicale -afferma Francesco Zanini, fondatore di MusicArt- Abbiamo voluto mantenere a Treviso anche la sede dell’Accademia, oltre a quella dello studio di registrazione, perché questa città sa offrire al talento molte opportunità. Il percorso si concluderà – continua Francesco Zanini – proprio con un evento finale live che si svolgerà nella città di Treviso, durante il quale gli artisti si esibiranno dal vivo per far conoscere al pubblico i brani creati nel corso dell’accademia».

Roberto Casalino è la firma dei migliori successi italiani dell’ultimo decennio. Sono sue “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” di Giusy Ferreri, “Cercavo amore” e “Mi Parli Piano” di Emma, “Diamante Lei e Luce lui” di Annalisa, “Distratto” di Francesca Michielin e “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo” di Alessandra Amoroso. Vanta una serie di partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui quella con Marco Mengoni, che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L’essenziale”. Di particolare rilievo anche le collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa, Antonello Venditti, Guè Pequeno e Fedez. Ha all’attivo tre album, un contratto con Universal Music Italia e nel 2019 festeggia 10 anni di attività musicale.

Nicco Verrienti è un autore e produttore musicale, ha scritto canzoni per Emma, Chiara Galiazzo, Antonello Venditti, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Anna Tatangelo, Noemi, Giusy Ferreri, Annalisa, Federica Carta, Valerio Scanu, Dearjack e molti altri. In qualità di autore ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e ha vinto il Festival di Castrocaro. Scrive e produce musica nel suo Albicocca Studio, laboratorio creativo dove segue lo sviluppo di nuovi progetti musicali. MusicArt è lo studio di registrazione trevigiano che dal 2017 offre i propri spazi ad artisti, solisti, musicisti e band. Sale prove attrezzate, masterclass su temi specifici legati al settore strumentale, vocale e della produzione musicale e audio, incontri con artisti di fama nazionale, consulenze a tutto tondo sulla promozione dell’artista e della propria musica. Un luogo dove dare vita alla propria creatività.