Musicart porta Silvia Mezzanotte per il secondo anno consecutivo a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per il secondo anno consecutivo, Silvia Mezzanotte sarà la docente di un percorso di formazione proposto da MusicArt, la cittadella della musica nata a Treviso da un’idea di Francesco Zanini. Sabato 30 e domenica 31 marzo la masterclass “Voce, Corpo, Mente, Cuore” riunirà in Via Castagnole 20/h, presso il Centro Edison, professionisti del canto e appassionati per una due giorni dedicata alla tecnica e all’interpretazione vocale. Silvia Mezzanotte, tra le più apprezzate interpreti del panorama musicale italiano, è stata per dieci anni la voce dei Matia Bazar, con i quali ha vinto Sanremo nel 2002. Nel 2016 si aggiudica la vittoria della sesta edizione di Tale e Quale Show con una serie di strepitose esibizioni. Parallelamente al suo percorso artistico svolge in tutta Italia dal 2003 l’attività di coaching. La masterclass “Voce, Corpo, Mente, Cuore” si pone come obiettivo lo sviluppo della tecnica per l’interpretazione e l’esecuzione di un brano. “Mi piace avere l’opportunità di condividere la mia esperienza formativa con coloro che desiderano intraprendere questa carriera – afferma Silvia Mezzanotte – e considero il canto un vero e proprio strumento di crescita”.

Durante il fine settimana dedicato, verranno approfonditi i temi principali che riguardano l’esecuzione di un brano attraverso l’utilizzo di tecniche innovative, ascolto personalizzato e guidato del brano, staging, esercizi specifici di correzione posturale e introduzione alla PNL (Programmazione Neuro Linguistica), volta al miglioramento della performance. MusicArt, nata nel 2017, offre servizi dedicati ai musicisti: dalle sale prove alle sessioni di registrazione, dai percorsi formativi agli incontri di approfondimento in tema musicale. “Per noi è fondamentale poter presentare a musicisti e cantanti della realtà musicale trevigiana un’offerta formativa di qualità, portando nella nostra struttura, direttamente a Treviso, professionisti affermati del calibro di Silvia Mezzanotte, Roberto Casalino, Enrica Bacchia e tanti altri.” – dichiara Francesco Zanini, fondatore di MusicArt – “Abbiamo tanti progetti per riempire di musica questa nostra città così ricca di talenti.”