"Non dimentichiamo, testimonianze e musiche di autori ebrei" con la voce di Enrico Nadai

In concomitanza con la ricorrenza internazionale del “Giorno della Memoria”, che commemora, il 27 gennaio di ogni anno, le vittime dell’Olocausto; l’Associazione Musicale “Toti Dal Monte” e l’Associazione Musicale “A. Coletti” propongono il doppio evento “Non dimentichiamo. Testimonianze e musiche di autori Ebrei”, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019, rispettivamente a San Vendemiano e Pieve di Soligo. Verranno proposte le musiche di autori di ascendenza ebraica (ma non solo), come Herbert Pagani, che pur non avendo vissuto in prima persona le deportazioni, hanno colto e fatto propri i temi universali della “pace” e, in special modo, della “memoria”. Ad interpretare queste proposte, i due cantanti Enrico Nadai ed Elena Lucca; con l'accompagnamento musicale di Leonardo Mariotto e Elia d'Errico al violino; Claudio Doni al mandolino; Tiziano Vettoretti alla chitarra: Nicola Boatin al basso e Giovanni Tonon al pianoforte. Interverranno, inoltre, Elisa Nadai e Sofia Facchin, con alcune letture scelte, tratte, in particolar modo, dai memoriali di Vasilij Grossman, giornalista e corrispondente di guerra per il periodico russo "Stella Rossa", che partecipò attivamente alla liberazione di alcuni campi di concentramento nazisti.

Con ingresso libero e gratuito, i due appuntamenti rispetteranno i seguenti orari: - sabato 26 gennaio 2019, ore 17:00, presso l'Auditorium della Scuola di Musica “A. Coletti” di San Vendemiano, in collaborazione con la Scuola di Musica “A.Colletti” e il Comune di San Vendemiano; - domenica 27 gennaio 2019, ore 17:00, presso la Sala Conferenze di “Villa Brandolini” di Solighetto (Tv), con l'organizzazione dell'Associazione Musicale “Toti Dal Monte”, il contributo del Comune di Pieve di Soligo e la collaborazione dell'Università degli Adulti di Pieve di Soligo. Entrambe le iniziative, si svolgeranno con il coordinamento artistico della Prof. di canto Loredana Zanchetta. Tutta la cittadinanza è invitata.

