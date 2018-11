La decisione della Giuta Conte: via il Natale dalla mura

Via il Natale dalle Mura di Treviso. E' destinata a far discutere la decisione della giunta Conte di non coinvolgere il monumento più antico della città tra i luoghi dell'edizione 2018/2019 del Natale trevigiano. Il Villaggio di Natale di 'Treviso Cuor di Natale' (questo il nome del contenitore pensato al tempo della giunta Manildo dall'ex assessore alle attività produttive Paolo Camolei), è destinato a sparire, almeno in parte. La pista di pattinaggio infatti ci sarà , da quest'anno però sarà collocata in Piazza Borsa al posto della tensostruttura vista nelle precedenti edizioni. Fatto sta che al posto di quello che l'assessore Andrea De Checchi individua come un Luna Park di più basso profilo delle Fiere di San Luca non ci sarà nulla. Le Mura, come dice il sindaco, resteranno un ottimo spazio per fare jogging.

'Natale a Treviso, scopri la città incantata', questo lo slogan e il payoff scelto dall'assessore Lavinia Colonna Preti per il Natale di quest'anno promette di regalare ai cittadini delle festività all'insegna della «qualità e del rispetto», come ha ribadito anche questa mattina il sindaco di Treviso Mario Conte. Il riferimento del sindaco è rivolto in modo particolare ai mercatini per i quali era finito sotto accusa proprio l'ex assessore al commercio. Troppi e di scarsa qualità, dannosi per il commercio cittadino. Di qui la decisione della giunta di mantenerli, ma in un programma più ampio. Non è dato sapere però quali siano state le attività di scarsa qualità eliminate rispetto alle edizioni precedenti, così come il costo del Natale che il sindaco - lo ha ribadito più volte - ha detto essere più economico rispetto al passato.

Ciò che invece resterà, visto anche l'indiscusso successo, sono le stelle d'acqua che cittadini e visitatori potranno ammirare tra i canali, divertendosi a colpi di selfie. Guardando al cartellone si può scoprire poi che la Loggia dei Cavalieri, sorvegliato speciale della giunta Conte, ospiterà un evento al giorno (il programma è consultabile su Facebook alla pagina ForestaIncantataTreviso e dal sito www.comune.treviso.it). I quartieri verranno coinvolti in una speciale maratona: all'accensione dell'albero in Piazza dei Signori, fissata tradizionalmente l'8 dicembre, seguirà quella di un albero per ogni quartiere in collaborazione con le Parrochie. E a proposito di albero, le tavolette dei bambini verranno sostituite con addobbi di classe offerti dal Gruppo Coin.