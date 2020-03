Mom riduce ulteriormente le corse: dal 1° aprile orario ridotto

«Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 Marzo 2020 -si legge in una nota emessa da Mom- relativamente alla riduzione dei servizi in conseguenza delle iniziative per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, disposte attraverso il DPCM del 11 Marzo 2020 (recepito da successiva Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, n.29 del 12.03.2020 e da Decreto dell'Ente di Governo per la Mobilità nella Marca Trevigiana del 13.03.2020) informiamo che si rende necessaria la rimodulazione dei servizi erogati da MOM - Mobilità di Marca Spa, pur proseguendo nel garantire i servizi minimi essenziali».

A partire da Mercoledì 1 Aprile 2020, i servizi extraurbani saranno modificati. Tutte le informazioni sono presenti sul sito: mobilitadimarca.it