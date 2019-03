Festa del papà in pediatria con i militari del 51° Stormo di Istrana

Per molti ragazzi è stata una sorpresa, per altri un’occasione per apprendere e conoscere quello che quotidianamente i militari del 51° Stormo di Istrana fanno per la sicurezza dei cittadini. Di sicuro sono state due ore ricche di emozioni, di filmati fatti di cielo e nuvole grazie ai quali è stato reso un po’ più speciale il 19 marzo dei piccoli pazienti del Reparto di Pediatria del Ca’ Foncello di Treviso . L’iniziativa, non la prima in tal senso, è nata grazie al coordinamento tra il 51° Stormo ed il personale docente dell’Oasi Pediatrica, uno spazio di gioco per i bambini ricoverati, nel quale si trova la “Scuola in Ospedale” luogo dove i piccoli pazienti possono seguire attività formative personalizzate durante il loro periodo di degenza.

Proprio nell’ambito di queste attività formative, si è pensato di far trascorrere, in una giornata particolare come il 19 Marzo, un’esperienza sicuramente diversa dal solito e che non capita tutti i giorni di vivere. Accolti dal Primario del Reparto, il dottor Stefano Martelossi e dal personale insegnante, i militari hanno illustrato ai piccoli pazienti quello che quotidianamente svolgono. I bambini hanno poi toccato con mano tutto ciò che i piloti utilizzano per volare come i caschi ed i giubbini ed imparato a conoscere, sotto forma di gioco e divertimento, quali sono i compiti del velivolo di Istrana l’AMX, spesso impiegato grazie alla sua “macchina fotografica volante” come l’hanno definita i piccoli pazienti, anche per compiti di pubblica utilità a supporto della popolazione civile.