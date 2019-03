Festino abusivo di Carnevale nella notte: rifiuti abbandonati lungo la Treviso-Ostiglia

Coriandoli e stelle filanti un po' ovunque e allegria che sprizza da tutti i pori per il Carnevale in centro a Treviso. Un particolare tipo di coriandoli e allegria è sprizzata però anche sull'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia dove, nonostante una velata pioggerella, è stato organizzato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo un festino abusivo di Carnevale.

Ciò che è rimasto a terra la mattina seguente lascia pochi dubbi su quanto accaduto: una serata lisergica conclusasi con un evocativo falò a bruciare-purificare quanto approntato per l'evento. Sul posto restano la classica pentolina per preparare i trip con le posate relative ed un'improvvisata graticola di supporto. Poco distante è rimasta pure una bicicletta, "presa a prestito" in qualche via cittadina ed abbandonata dall' "utilizzatore finale" probabilmente non in grado, dopo il festoso party, di salirci in sella. L'ennesimo episodio di sciacallaggio ambientale di cui purtroppo l'ultimo miglio, ancora in fase di completamento , è stato fatto oggetto, costretto com'è a sopportare inerme le scorribande puntuali degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi, che lo hanno eletto loro "luogo del cuore" sin dall'apertura del cantiere, il 13 aprile 2017, per riversarvi continuamente ogni sorta d'immodizia gongolanti di quell'intollerabile impunità di cui continuano a godere.

Vittore Trabucco