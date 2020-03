Poste, le pensioni di aprile in pagamento dal prossimo 26 marzo

Per rispettare le indicazioni del governo in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19, Poste italiane anticiperà a giovedì 26 marzo la data di riscossione delle pensioni e adotterà misure di programmazione dell'accesso dei pensionati agli sportelli. Le nuove modalità di erogazione hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Le pensioni del mese di aprile saranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, che potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista.

II calendario relativo alle pensioni del mese di Aprile è il seguente:

• Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni:

I cognomi: dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

• Per gli Uffici Postali aperti a giorni alterni :

-Per gli Uffici aperti Lunedì Mercoledì e Venerdì:

I cognomi: dalla A alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla Z mercoledì 1 aprile

-Per gli Uffici aperti Martedì, Giovedì e Sabato:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo

dalla P alla Z martedì 31 marzo

• Per gli uffici Postali aperti eccezionalmente da Giovedì 26 Marzo a Sabato 28:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O venerdì27 marzo

dalla P alla Z la mattina di Sabato28 marzo

Per tutti gli Uffici Postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Orari ed indirizzi degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni è disponibile su www.poste.it. O telefonando al numero verde di Poste Italiane 800 00 33 22.



Per i mesi di maggio e giugno, si prevede la seguente calendarizzazione:

- dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

- dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

L'elenco completo degli uffici postali

Ufficio Comune Istat calendario aperture dal 26/3 all' 1/4 orari

ALBAREDO Vedelago aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

BIANCADE Roncade aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

BORSO DEL GRAPPA Borso del Grappa aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

BREDA DI PIAVE Breda di Piave aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CAERANO SAN MARCO Caerano di San Marco aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CAPPELLA MAGGIORE Cappella Maggiore aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASALE SUL SILE Casale sul Sile aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASELLA D'ASOLO Asolo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASELLE DI ALTIVOLE Altivole aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASIER Casier aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTAGNOLE Paese aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTELFRANCO VENETO Castelfranco Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTELFRANCO VENETO 1 Castelfranco Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTELLO DI GODEGO Castello di Godego aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CODOGNE' Codognè aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

COLLE UMBERTO Colle Umberto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CONEGLIANO Conegliano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CONEGLIANO 1 Conegliano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CORBANESE Tarzo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CORDIGNANO Cordignano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CORNUDA Cornuda aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

COZZUOLO Vittorio Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CRESPANO DEL GRAPPA Pieve del Grappa aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CROCETTA DEL MONTELLO Crocetta del Montello aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

FARRA DI SOLIGO Farra di Soligo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

FOLLINA Follina aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

FONTANELLE Fontanelle aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

FONTE Fonte aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

GAIARINE Gaiarine aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

GIAVERA DEL MONTELLO Giavera del Montello aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

GODEGA DI SANT'URBANO Godega di Sant'Urbano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

GORGO AL MONTICANO Gorgo al Monticano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ISTRANA Istrana aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

LANCENIGO Villorba aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

LORIA Loria aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MANSUE' Mansuè aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MARENO DI PIAVE Mareno di Piave aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MASER Maser aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MASERADA SUL PIAVE Maserada sul Piave aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MOGLIANO VENETO Mogliano Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MONASTIER Monastier di Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MONTEBELLUNA Montebelluna aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Moriago della Battaglia aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MOTTA DI LIVENZA Motta di Livenza aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MUSANO Trevignano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

NERVESA DELLA BATTAGLIA Nervesa della Battaglia aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ODERZO Oderzo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

OLMI DI TREVISO San Biagio di Callalta aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PAESE Paese aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PEDEROBBA Pederobba aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PIEVE DI SOLIGO Pieve di Soligo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PONTE DELLA PRIULA Susegana aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PONTE DI PIAVE Ponte di Piave aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PONZANO VENETO Ponzano Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

POSTIOMA Paese aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

POVEGLIANO Povegliano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PREGANZIOL Preganziol aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

QUINTO DI TREVISO Quinto di Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

REVINE LAGO Revine Lago aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

RONCADELLE Ormelle aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SALGAREDA Salgareda aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN CIPRIANO Roncade aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN FIOR San Fior aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN PIETRO DI FELETTO San Pietro di Feletto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN POLO DI PIAVE San Polo di Piave aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN VENDEMIANO San Vendemiano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI San Zenone degli Ezzelini aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SARMEDE Sarmede aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Sernaglia della Battaglia aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SILEA Silea aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SOLIGHETTO Pieve di Soligo aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SPRESIANO Spresiano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SUSEGANA Susegana aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

TREVISO 1 Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

TREVISO 2 Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

TREVISO 4 Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

TREVISO 8 Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

TREVISO CENTRO Treviso aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VALLA' Riese Pio X aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VASCON Carbonera aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VAZZOLA Vazzola aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VEDELAGO Vedelago aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VISNADELLO Spresiano aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VITTORIO VENETO Vittorio Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VOLPAGO DEL MONTELLO Volpago del Montello aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ZERMAN Mogliano Veneto aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ZERO BRANCO Zero Branco aperti 6 gg su 6 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

BIGOLINO Valdobbiadene aperti: mar gio sab lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTELMINIO Resana aperti: mar gio sab lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ARCADE Arcade chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CASTELCUCCO Castelcucco chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CESSALTO Cessalto chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CIMADOLMO Cimadolmo chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CISON DI VALMARINO Cison di Valmarino chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MEDUNA DI LIVENZA Meduna di Livenza chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MIANE Miane chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MORGANO Morgano chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ORSAGO Orsago chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

REFRONTOLO Refrontolo chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

SEGUSINO Segusino chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

ZENSON DI PIAVE Zenson di Piave chiuso solo il 31/3 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CAVASO DEL TOMBA Cavaso del Tomba chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

CHIARANO Chiarano chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

FREGONA Fregona chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

MONFUMO Monfumo chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

PORTOBUFFOLE' Portobuffolè chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

POSSAGNO Possagno chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35

VIDOR Vidor chiuso solo 30/3 e 1/4 lun -ven: 08.20 - 13.35 sab: 08.20-12.35