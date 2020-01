Bimbo salvato sulla seggiovia, medico-eroe premiato dal Comune di Treviso

Lunedì mattina, il sindaco Mario Conte e il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli hanno consegnato un attestato di ringraziamento e una medaglia della Città di Treviso a Michele Pagliaro, medico dell’ospedale San Camillo. Pagliaro, lo scorso 2 gennaio, nel comprensorio sciistico della Polsa-San Valentino, aveva salvato la vita ad un bambino che stava cadendo da una seggiovia afferrandolo al volo e trattenendolo per la giacca per 4 minuti.

Michele Pagliaro è stato premiato, recita la pergamena, «per essere tempestivamente intervenuto con grande prontezza, coraggio, abnegazione, senza risparmio fisico e mentale, in condizioni estreme, a salvaguardare la vita di un bambino di sei anni in una circostanza di elevata criticità su una seggiovia ad alta quota, fino a consentirne il recupero in sicurezza quale testimonianza del valore civile e umano dimostrati in una situazione di pericolo tale da scongiurare esiti tragici che ne fanno un esempio di generosità ed altruismo per tutta la cittadinanza».