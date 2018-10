Il panificio "Bosco" di Treviso diventa locale storico veneto

Il Panificio “Bosco” è diventato Locale Storico Veneto. Stamattina il sindaco di Treviso Mario Conte ha inaugurato la targa riservata ai luoghi del commercio che, per tradizione, storia e artigianalità, vengono riconosciuti con apposita delibera della Giunta regionale. La famiglia Bosco produce pane e dolci dal 1959 grazie all’impegno di Giulio e Rosa Bosco, capaci di coinvolgere i figli Giovanni, Dante e Silvana. Lo stesso Giovanni, nel 1959, si trasferì poi nella sede attuale di viale Montegrappa, attualmente gestita da Tiziano e Roberta.

Nell’occasione, il mastro panettiere Tiziano Bosco, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare i clienti, «che ogni giorno ci danno fiducia», aggiungendo poi che «se, durante la notte, la nostra è una delle pochissime luci accese è anche e soprattutto grazie a loro». «Questo panificio rappresenta un’eccellenza della nostra città che ha resistito ad un’epoca di forte industrializzazione», le parole del sindaco Mario Conte. «La targa che inauguriamo oggi non rappresenta soltanto un simbolo ma un vero e proprio certificato di come in questo laboratorio si faccia il pane con grande passione ma, soprattutto, come una volta».