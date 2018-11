Nel week end chiude l'ex park del Pattinodromo

"Parcheggione" chiuso nelle notti di sabato 17 e domenica 18 novembre per i sondaggi geognostici, propedeutici allo scavo per il parcheggio interrato. Dalle 19 fino alle 6 della mattina seguente non sarà dunque possibile utilizzare l'area di sosta gratuita. Sebbene nessuna informazione sia presente nella Home Page dell'amministrazione comunale, si tratta della terza chiusura dopo quelle di metà ottobre e delle festività di Ognissanti. Per tutti gli automobilisti che abitualmente utilizzano il parcheggio si preannuncia un altro weekend di passione.

L'intervento fa parte della "rivoluzione della sosta" avviata dalla giunta Manildo che prevedeva la nascita di due parcheggi in struttura: il nuovo Pattinodromo e il nuovo park Cantarane a cui si aggiungevano 380 posti gratuiti dalla razionalizzazione della sosta a Porta San Tomaso e altri 300 già esistenti in via Lancieri di Novara.