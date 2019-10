Al via il restyling dei parchi gioco della città e nuovi passaggi pedonali

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche, dei parchi gioco e la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri tra fra il centro storico e i quartieri. Nelle aree gioco di Porta Fra’ Giocondo e via Zorzi (quartiere San Giuseppe), è stato infatti portato a termine il ripristino delle parti ammalorate delle giostrine presenti. In via Paludetti, invece, sempre a San Giuseppe, è stata realizzata una nuova area gioco che avrà anche una recinzione completa per rendere ancora più sicuro il luogo di divertimento e relax di bambini e famiglie.

Sono stati inoltre realizzati passaggi pedonali, colorati di rosso per migliorarne la visibilità, in corrispondenza dell’asilo Benedetto XV di Sant’Antonino, asilo Fra’ Claudio di via Venier (Chiesa Votiva), scuola primaria Luigi Carrer di via Sant’Antonino, mentre la predisposizione di due attraversamenti nei pressi della scuola primaria Manzoni verrà completata dopo i lavori sulla fognatura nera in vicolo Stretti disposti da ATS.

«L’Amministrazione sta proseguendo, dopo gli interventi della scorsa estate che hanno interessato ben 12 aree, il percorso di riqualificazione, rinnovamento e costruzione di nuove aree gioco e passaggi pedonali sicuri»: le parole del sindaco Mario Conte e dell’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese. «Vogliamo assicurare alle famiglie e ai bambini non solo aree per il divertimento e il relax accoglienti e sicure ma anche percorsi casa-scuola senza alcuna barriera o pericolo. Treviso deve essere una città a misura di bambino».