Lavori di manutenzione al parco dello Storga: la primavera può iniziare

Come da programma concordato gli operatori del Servizio Forestale Regionale stanno completando una serie di interventi boschivi sul Parco della Storga mirati soprattutto a riportare la transitabilità e la fruibilità di percorsi e camminamenti resi impraticabili dalla folta vegetazione sviluppatasi nel corso del tempo, in prosecuzione degli interventi già realizzati nel periodo novembre 2017/gennaio 2018. «Sulla base degli accordi -dichiara il Presidente della Provincia Stefano Marcon- l'intervento era stato programmato nel periodo dal 4 febbraio al 1 marzo 2019, nel momento quindi più adatto per operazioni di questo genere in quanto è assente ogni sviluppo vegetativo e la fauna è a riposo».

Lavori programmati ed in esecuzione:

1) nella prima settimana gli interventi effettuati dagli operatori del Servizio Forestale sono consistiti sostanzialmente in una serie di pulizie del sottobosco e decespugliamento dei camminamenti soprattutto nella parte sud-ovest del parco (lato Via Cal di Breda/Ferrovia) mediante la messa in sicurezza di alcune alberature che costituivano pericolo per la pubblica incolumità;

2) dal giorno 11 febbraio invece i lavori si sono concentrati esclusivamente sulla zona cosiddetta dei "prati stabili" (vedi planimetria allegata) che grazie al noleggio di particolari macchinari e attrezzatura con costi a carico dell'Amministrazione Provinciale, è stata pulita da una folta e intricata vegetazione costituita essenzialmente da roveti di diversa altezza e dimensione tanto da rendere impraticabile ogni accesso «che ora invece -esprime con soddisfazione il Presidente- grazie a queste operazioni, viene resa nuovamente fruibile ai cittadini e nel corso dei lavori si è provveduto anche al taglio di alcune alberature che si erano rese pericolose a causa, sia del fine ciclo vegetativo della pianta stessa, che di sradicamento a seguito di eventi meteorologici avversi».

«Durante questa settimana -confida con ottimismo Marcon- sempre che le condizioni meteorologiche restino favorevoli, i lavori saranno completati nella parte sud-est delle aree contrassegnate in planimetria. Ricordo che mediamente sul posto sono presenti dalle 4/5 unità di personale tecnico del Servizio Forestale direttamente coordinati dai funzionari del Servizio Forestale stesso, con il supporto logistico del personale provinciale incaricato e ringrazio tutti per il prezioso lavoro di collaborazione. Nel prossimo mese di ottobre è previsto un intervento con la realizzazione di due passerelle in legno in maniera da completare il collegamento e camminamento attraverso il cancello retrostante la sede provinciale con l’area delle Case Piavone e il Museo Etnografico».