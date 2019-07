Passaggi pedonali nei pressi delle scuole dell'infanzia: continuano i lavori

Nuovi interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle scuole dell’infanzia cittadine. Si sono conclusi oggi, mercoledì, i lavori in via Venanzio e via Montello, nei pressi delle scuole Bricito e Divina Provvidenza. Le opere sono state volute per salvaguardare i bambini e le famiglie nel percorso casa-scuola. In via Venanzio è stato realizzato un attraversamento rialzato con il rifacimento completo della segnaletica verticale e la realizzazione di uno spartitraffico di protezione. Il costo totale dell’opera è di 14 mila euro. Il secondo attraversamento - rialzato e dotato di apposita segnaletica - è stato ultimato in via Montello. L’intervento si è reso necessario dopo le varie segnalazioni sulla pericolosità del passaggio.

L’attraversamento è stato infatti spostato 10 metri più a nord in quanto, in precedenza, era ubicato di fronte ad un passo carraio e dunque non a norma. I lavori si sono conclusi nella giornata di oggi e sono costati circa 6 mila euro. Il terzo intervento, che verrà concluso entro il 26 luglio, interessa invece Strada Comunale delle Corti nel tratto compreso fra il civico 52 e viale Brigata Marche. In corrispondenza della scuola per l’infanzia “Titù” è stata realizzata una piattaforma pedonale rialzata e messo in sicurezza l’ingresso della scuola, con eliminazione delle barriere architettoniche. Per dare continuità all’intervento e rendere così agevole il transito ai pedoni e ai ciclisti è stato predisposto un marciapiede rialzato nel tratto da vicolo Piavesella a via Azzoni e un vialino pedonale protetto da una doppia cordonata nel tratto fino a viale Brigata Treviso. Il costo dell’opera è di 35 mila euro.

«Questi interventi sono fondamentali per le famiglie e i bambini -spiegano il sindaco Mario Conte e l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese- Lavoriamo costantemente, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, per abbattere barriere architettoniche e rimuovere tutte le situazioni potenzialmente pericolose in prossimità degli attraversamenti pedonali, soprattutto quelli utilizzati quotidianamente dai più piccoli, che rappresentano la priorità».