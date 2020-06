Continua la fuga dal centro storico, pasticceria "Tiffany" in vendita

L'effetto Covid-19 sulle attività commerciali del centro storico di Treviso rischia di lasciare pesanti conseguenze. Alle già tante serrande chiuse se ne aggiungono quotidianamente altre e c'è chi sceglie il portale Subito.it per mettere in vendita la propria attività. E' il caso, tra i tanti, della pasticceria "Tiffany" di piazzale Matteotti, a Treviso. Si tratta di un locale che nel tempo (aprì nel 1997) era divenuto quasi un cult per i trevigiani. I proprietari (Silvano e Nicoletta Barbiero) manterranno attiva l'altra pasticceria "Tiffany", quella di via Redipuglia, a Santa Maria del Sile di Treviso (presente nel quartiere dal 1991, prima in via Col di Lana, poi nell'attuale sede).

