Mozione anti-aborto e coppie omo: «Regressiva e pericolosa»

«Hanno provato ad approvare in consiglio comunale una mozione contro la Legge Mancino sulla discriminazione razziale, poi sono usciti dalla rete dei Comuni contro le discriminazioni sessuali e oggi ci dobbiamo occupare di una mozione regressiva e pericolosa, che non affronta seriamente un tema complesso come il diritto e la scelta sempre dolorosa all’aborto da parte della donna -dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni- Ma pensa solo ad invitare associazioni estremiste anti abortiste in tavoli permanenti in Comune, in una provincia in cui il numero di ginecologi che si appellano all’obiezione di coscienza continua ad essere molto elevato, il 77,9% sul totale nel 2017, con i casi eclatanti dell’Ospedale di Treviso e di Castelfranco dove questa percentuale è rispettivamente dell’85,7% (18 su 21) e del 90% (9 su 10)».

«Sono passati quarant’anni dall’approvazione della Legge 194 ma tutt’oggi questo diritto non è davvero garantito: di questo la Politica si dovrebbe occupare seriamente – incalza ancora il capogruppo Dem Pelloni – Il sindaco e il consigliere Zanini hanno idea della condizione in cui si trova il Consultorio di Via Montello? Vogliono sostenere le politiche per le famiglie? Si occupino dei trecento operatori socio-sanitari che oggi mancano nei servizi per l’Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori. Conte aveva promesso “Siamo tutti Trevigiani” durante la campagna elettorale, ogni giorno verifichiamo che non era una promessa ma un semplice slogan».