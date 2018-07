Treviso, il dottor Danieli cessa il servizio di medico di famiglia

TREVISO Dal 31 agosto cesserà il servizio il dr. Ettore Danieli, medico di medicina generale nel comune di Treviso. Gli assistiti del dr. Danieli riceveranno nei prossimi giorni la lettera inviata dai Sevizi Distrettuali dell’Ulss 2: possono effettuare la scelta del nuovo medico tra i professionisti, nell’ambito territoriale dei Comuni di Treviso, San Biagio di Callalta e Silea. In tale ambito sono già stati inseriti recentemente nuovi medici e altri due lo saranno prossimamente. Le disponibilità di scelta nel Comune di Treviso risultano, alla data odierna, n. 4687.

La scelta di un altro medico può essere fatta recandosi di persona presso la sede del Distretto o, più velocemente, tramite l’home page del sito del Distretto Treviso (ex Ulss 9): www.ulss.tv.it, seguendo le indicazioni per l’apposito servizio on line: cliccare su “Richiesta cambio medico di medicina generale” e inserire le credenziali e la password acquisita al momento della registrazione.

Chi non fosse già registrato, dopo aver cliccato su cambia medico, deve selezionare “registrazione utenti” ed effettuare la registrazione per ottenere le credenziali con cui, successivamente, potrà accedere all’Area Cittadino del sito. La registrazione all’Area Cittadino consente di effettuare, oltre al cambio medico di medicina generale, le seguenti altre operazioni on line:

- Richiesta di copia della Tessera Sanitaria Regionale

- Richiesta di copia della Documentazione Sanitaria relativa a ricoveri e accessi al Pronto Soccorso nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana.