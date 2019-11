Non c'è niente da fare. Con le amministrazioni Gentilini c'erano i campi di radicchio, con Manildo i "mercatini" e con Conte ogni occasione è buona per riempirla con "leggere" strutture di questo tipo. Non c'è pace per piazza dei Signori. Visto che le bancarelle dell'amministrazione Manildo le ho criticate e combattute, oggi posso chiedere se proprio non c'era un altro luogo in centro in cui ospitare la Coppa del Mondo di Tiramisù. Il salone della Camera di Commercio? Posizionare la struttura in piazza Borsa? Niente da fare, nonostante le promesse del Sindaco per un utilizzo adeguato, leggero, sobrio della piazza, per "la piazza" della città non c'è modo di sfuggire alle "invasioni".

Gigi Calesso