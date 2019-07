Nuovi mezzi a disposizione per la polizia locale di Treviso

Nuovi mezzi operativi per la Polizia Locale di Treviso. Questa mattina sono stati consegnati al Comando di via Castello d'Amore due nuovi veicoli, un Fiat Doblò e un Mercedes Vito. Il primo mezzo è stato allestito per il trasporto dell'unità cinofila con apposite gabbie, perfettamente areate e strutturate per garantire la massima igiene e il comfort degli animali. Il Mercedes Vito sarà invece la nuova stazione mobile che verrà utilizzata in modo particolare per il rilievo degli incidenti stradali: all'interno è dotata infatti di un ufficio completo di tavolo, sedute, stampante, computer ed etilometro. Presenti alla consegna dei veicoli anche il sindaco di Treviso Mario Conte ed il Comandante Andrea Gallo.