"La polizia locale di Treviso al fianco dei suoi cittadini": ecco il primo open day

"La Polizia locale di Treviso al fianco dei suoi cittadini": è lo slogan coniato per la prima edizione dell'open day della Polizia Locale che sarà presente in piazza Aldo Moro domani, sabato 26 ottobre, dalle 15 alle 17. Sarà l'occasione per vedere la vicino e toccare con mano mezzi e dotazioni in uso agli agenti: saranno infatti messi in esposizione alcuni veicoli operativi con la cella per le persone fermate o arrestate, le moto, le mountain bike, gli etilometri e il telelaser. Sarà presente anche l'unità cinofila antidroga con il cane Hitch.

La gente potrà testare di persona il funzionamento di queste attrezzature e diventare per un giorno un vero agente di Polizia Locale. «E' un modo molto semplice e diretto per farci conoscere sempre più da tutta la cittadinanza e far comprendere che il ruolo della Polizia Locale è di vicinanza ai cittadini per il rispetto delle regole che servono per tutelare la civile convivenza -spiega il Comandante Andrea Gallo- Saranno proiettati filmati e foto della storia del corpo di Polizia Locale, ma anche di tutta l'attività che viene svolta tra cui la vigilanza alle manifestazioni, i controlli stradali, le lezioni di educazione stradale e alla civiltà nella varie scuole, i servizi per la sicurezza urbana tra cui quelli di contrasto allo spaccio di droga».