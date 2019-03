Violenza di genere, patto tra Prefettura e Fondazione di comunità della sinistra Piave

Entra nella fase di start-up il progetto territoriale innovativo “Alice inCONtra Pollicino” che coinvolgerà oltre 780 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 8 comuni del bacino della Sinistra Piave. Il progetto trova realizzazione nella sinergia tra Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, Prefettura di Treviso e Latteria Soligo grazie al Servizio Operativa di Comunità. Saranno parte attiva con il loro coinvolgimento gli istituti di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Orsago, San Fior, San Vendemiano e Vazzola. Il progetto di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza di genere, per la sua componente innovativa, ha come obiettivo la costruzione di una rete reale tra bambini, ragazzi, insegnanti e genitori. La finalità è quella di innescare un processo di sviluppo sociale che non si vada ad esaurire, come spesso si verifica con le singole iniziative, ma cresca nel tempo aumentando la sua efficacia. Ingredienti principali delle azioni di prevenzione saranno attenzione e gentilezza.

«Rivolgendoci alle nuove generazioni agiamo con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo culturale e sociale in relazione alla violenza di genere -dichiara Fiorenzo Fantinel, Presidente Fondazione di Comunità della Sinistra Piave- Un progetto strutturato di prevenzione e sensibilizzazione che vuole contribuire alla formazione di una coscienza del rispetto nelle donne e negli uomni di domani». La partecipazione della Prefettura di Treviso al progetto, fortemente sostenuta dal Prefetto dott.ssa Maria Rosaria Laganà, testimonia la volontà di un agire condiviso tra le diverse realtà che quotidianamente si trovano a dover operare verso un problema complesso che investe l’area giuridica, l’assetto sociopolitico e culturale e l’area della salute fisica e mentale . Il progetto “Alice inCONtra Pollicino”, realizzato grazie al contributo della campagna 2017/2018 del “Progetto Alice” promosso da Latteria Soligo e Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, prevede oltre 330 ore frontali di lavoro in 6 istituti scolastici e vedrà coinvolte oltre alle 39 classi (16 della scuola primaria e 23 della scuola secondaria di primo grado) anche gli insegnanti e genitori con percorsi di formazione e di confronto.