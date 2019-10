Indagine del Sole 24 ore sulla criminalità, Treviso tra le province più sicure d'Italia

Treviso è una delle province più sicure d'Italia: a confermarlo è un'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore che ha analizzato i dati relativi al 2018. La Marca, nella classifica generale, si piazza al 100° posto con 20.884 denunce presentate alle forza dell'ordine, 2.352,3 ogni centomila abitanti. La Marca è la migliore in Veneto mentre a livello nazionale fanno meglio solo Oristano, Benevento, Pordenone, Potenza, Sondrio e L'Aquila.

Per quanto riguarda i furti in abitazione, fenomeno che purtroppo è molto sentito e percepito come molto grave nel nostro territorio, la classifica vede la provincia di Treviso al 44° posto con 2892 denunce. Male in Veneto la provincia di Venezia (al 29° posto) ma anche Verona e Padova (37° e 39° posto).

