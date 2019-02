Primarie del Partito Democratico, i seggi a Treviso città

Domenica prossima, 3 marzo, vi terranno anche nella Marca le primarie del Partito Democratico. «Un momento fondamentale -spiega Giovanni Tonella, esponente del PD- non solo per l'elezione del Segretario nazionale ma anche per rilanciare con forza l'opposizione al Governo». I seggi di Treviso città saranno presenti a Fiera presso il Circolo Steno Zanin, Biblioteca di Sant' Antonino, il Dopolavoro ferroviario, Via Pisa, La Loggia dei Trecento e Piazza Martiri di Belfiore. Si voterà muniti di certificato elettorale dalle 8 alle 22.