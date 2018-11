Gli ospiti delle ex caserme Serena e Zanusso e dell'hotel Winkler in udienza dal Papa

Quarantacinque ragazzi accolti nei centri di accoglienza gestiti dalla società Nova Facility di Treviso domani mattina alle 10 saranno presenti all'udienza generale di Papa Francesco in Vaticano. I richiedenti asilo sono ospiti della ex caserma Serena di Treviso e Dosson,della ex caserma Zanusso di Oderzo e del centro allestito all'hotel Winkler di Vittorio Veneto. Partiranno da Treviso in pullman e saranno accompagnati da quindici dirigenti e lavoratori di Nova Facility, tra cui il presidente della società Gian Lorenzo Marinese.