"Prodigi" su raiuno, le direttrici di Progetto Danza Treviso nella giuria di qualità

Per la terza edizione di “Prodigi -La musica è vita-”, talent show televisivo in onda in prima serata su Rai Uno venerdì 30 novembre, saranno presenti in giuria Anna Martinelli ed Ornella Camillo, direttrici di Progetto Danza Treviso e della scuola di danza TVBallet. Quest’anno al timone della trasmissione ci saranno Flavio Insinna e Nathalie Guetta, attrice conosciuta per il ruolo di Perpetua nella serie Don Matteo.

Si tratta di un talent show dedicato ai giovani talenti della danza, del canto e della musica dagli 11 ai 16 anni, in collaborazione con l'UNICEF ed Endemol Shine Italy. I “Prodigi”, si esibiranno nelle rispettive specialità artisti­che al cospetto di vari personaggi dello spettacolo e dell’arte. Tra gli esperti che faranno parte della giuria di qualità, accanto alle due direttrici trevigiane, ci saranno Pippo Baudo, Beppe Vessicchio, Daniel Ezralow e Serena Autieri. Saranno loro a valutare il talento dei giovani partecipanti e decidere chi passa le varie fasi della gara per poi proclamare un solo vincitore. Accanto alla giuria tecnica, la giuria di qualità è formata da 100 esperti di danza, canto e musica con il compito di scegliere il bambino prodigio fra i 9 concorrenti precedentemente selezionati e divisi nelle tre categorie: danza, canto e musica.

“Per noi che ci occupiamo da più di 30 anni di danza, ma soprattutto di bambini e ragazzi con passione e talento per questa disciplina, è stata una bellissima esperienza. La trasmissione ha come obiettivo di raccolta fondi pro Unicef, da sempre in prima linea nell’aiuto nel mondo a bambini meno fortunati”. “Il vincitore, inoltre, -continua Ornella Camillo- otterrà una cifra in denaro importante per la continuazione dei suoi studi artistici, cosa che, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare relativamente alla danza, da 18 anni con il Concorso Internazionale per danzatori che organizziamo annualmente”.