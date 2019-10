Treviso onora i defunti e la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il Comune di Treviso ha annunciato il programma delle cerimonie che si terranno il 2 e 4 novembre in città. Sabato 2 novembre, alle 10.30, al Cimitero di San Lazzaro si terrà la deposizione delle Corone ai Monumenti dedicati ai Caduti.

Per l'occasione, sarà a disposizione delle associazioni combattentistiche e d’Arma un mezzo Mom che partirà da piazza Duomo alle ore 10. Lunedì 4 novembre, invece, alle 10.30, in piazza della Vittoria, si terrà il solenne alzabandiera per la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.