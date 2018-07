Sicurezza a Treviso: il sindaco Conte propone il taser per i vigili

TREVISO Era nell'aria ormai da tempo, ma ormai sembra tutto i dirittura d'arrivo, sempre che la Giunta comunale decida di seguire il sindaco Mario Conte nella sua proposta "rivoluzionaria". Il primo cittadino trevigiano infatti, come riporta "la Tribuna", ha deciso di dotare la polizia locale di taser, le pistole a scariche elettriche in dotazione alle forze dell'ordine di ben 107 Paesi nel Mondo. Se la proposta passasse in Consiglio Comunale, vista anche l'adesione di Maurizio Tondato in qualità di Comandante della polizia municipale, per i malviventi presenti nel centro storico la vita sarebbe molto più complicata. L'idea è stata principalmente presa per evitare le aggressioni agli agenti di polizia, fatti ormai all'ordine del giorno, dando allo stesso tempo un mezzo pratico per contrastare la criminalità dilagante. Il tutto avverrà comunque di concerto con la riqualifica di una delle zone oramai più malfamate della società, ossia quei giardini di Sant'Andrea che Conte vuole trasformare in un modello d'inclusione per famiglie, disabili e anziani.