Assemblea di Mom, nominato il nuovo consiglio di amministrazione

TREVISO Si è tenuta presso la Provincia di Treviso, l’Assemblea Generale dei Soci della MOM per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le candidature si erano aperte rispettivamente con il Bando n. 47656 del 5 giugno 2018 con termine di presentazione il 25 giugno 2018 per il Consiglio di Amministrazione e con Bando n. 47665 con lo stesso periodo di pubblicazione e scadenza. Per il CdA sono state presentate 8 candidature e per il Collegio Sindacale 7.

Il voto in Assemblea è stato unanime ed il risultato è il seguente: GIACOMO COLLADON, già Presidente uscente è stato riconfermato alla guida della MOM e così anche per DE BENETTI CRISTINA Consigliere uscente e riconfermata; GIUSEPPE CANOVA è il nuovo membro nominato. Il Collegio Sindacale – coadiuvato dalla Società di Revisione BDO di Milano – è composto da GIACOMAZZI GIULIANO, BIANCOLIN LUCA, TOLDO LUCA, quali membri effettivi; ANNARITA FAVA e CAPPELLAZZO LUCIANO membri supplenti.

“A conferma che un buon lavoro merita il giusto riconoscimento – dichiara il Presidente della Provincia Stefano Marcon - non posso che congratularmi con l’amico Giacomo per la riconferma a Presidente che avvalora proprio il buon lavoro svolto in questi anni. I miei auguri di buon lavoro a tutto il nuovo gruppo nominato con la certezza che le sfide future da affrontare – l’efficienza del servizio urbano ed extraurbano, la gara a doppio oggetto da sostenere con solidità patrimoniale e lo sviluppo del polo logistico, solo per citarne alcune – percorrano la strada già tracciata della collaborazione e della sinergia di intenti che ci hanno portato a fare di MOM il salto di qualità nei servizi resi alla comunità con il trasporto pubblico locale del quale Treviso può andare fiera ”