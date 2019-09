Torna a Treviso "Puliamo il Mondo": ecco come partecipare

Torna a Treviso Puliamo il Mondo! Legambiente Treviso organizza per sabato 21 settembre una mattina di pulizia nei quartieri San Liberale e San Paolo; quest’anno l’iniziativa è collegata alla Camminata per la Vita che si svolgerà il giorno dopo, domenica 22 settembre. Puliremo i quartieri nelle aree del percorso della Camminata ed alla fine ci sarà un piccolo buffet per tutti. Sono state invitate all’iniziativa anche le scuole vicine. Al pomeriggio analoga iniziativa si svolgerà in Prato Fiera, entrambe le iniziative sono in collaborazione con le associazioni dei quartieri. Ogni anno, a fine settembre, da oltre vent’anni, volontari di tutto il mondo, con Clean Up The World in oltre 120 Paesi, si danno appuntamento per dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità culturale. Puliamo il Mondo è la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente ed è giunta quest’anno alla 27esima edizione raggiungendo risultati di partecipazione davvero ottimi: sono oltre 600 mila ogni anno i volontari distribuiti in 1.600 comuni, che scendono in campo per rendere fruibili oltre 4000 aree del nostro Paese. Da anni, tutti insieme, giovani, anziani, italiani e non, amministratori locali, imprese, scuole, organizziamo Puliamo il Mondo uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio! Crediamo che il ruolo dei comuni sia di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione e che Puliamo il Mondo possa contribuire al dialogo tra gli amministratori locali e la comunità. Anche quest'anno, le scuole partecipanti avranno la possibilità di diventare “Classe Amica di Puliamo il Mondo”, per poter proseguire l'impegno iniziato.

Al mattino ore 9.00 Parcheggio Strada Cisole

Ore 9.00 registrazione partecipanti

Ore 9.30 inizio pulizia del percorso

Ore 12.30 Conclusione pulizia percorso con piccolo buffet.

Con il sostegno di Cofiloc, impresa crede nel ruolo sociale delle imprese, con un impegno che riguarda anche l’ambiente, di qui la sua collaborazione con Legambiente e la partecipazione a Puliamo il Mondo. Come main sponsor dei Leoni del Benetton Rugby ha coinvolto, tramite la società, 4 giocatori che parteciperanno all’iniziativa di pulizia:

Luca Sperandio: 23 anni, nato a Treviso, ala; Michele Lamaro: 21 anni, nato a Roma, terza linea; Cherif Traore’: 25 anni, nato in Guinea, pilone; Monty Ioane: 25 anni, nato in Australia, ala.

Al pomeriggio ore 15.15 -Piazzale Chiesa Sant’Ambrogio di Fiera

SASSO, CARTA, PRATO FIERA

Ore 15.45 Partenza passeggiata ecologica alla scoperta del quartiere guidati dalle associazioni del luogo e dagli abitanti

Ore 18.15 Yoga al tramonto in zona Fiera (portarsi il tappetino)

Il pomeriggio invece, partendo da PRATO FIERA, con un sacchetto nero in mano, raccoglieremo racconti, suoni, odori, memorie, momenti di ascolto e meditazione, potendo così costruire una mappa mentale e fisica di Fiera e della restera lungo il Sile, tra passato presente e futuro. Associazioni, residenti, artiste, scrittori, poetesse e poeti, giostrai, naturalisti, urbanisti, ci accompagneranno in una passeggiata ecologica a tappe che si concluderà al tramonto con una seduta di yoga con Maitri Yoga e Meditazione in zona porto.