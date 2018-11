Rapina in villa, espulso dominicano: era in carcere a Santa Bona

Nel pomeriggio di domenica un altro dei complici responsabili dell’efferata rapina in una villa messa a segno a Sacile nel 2015, anche lui cittadino dominicano, è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato da personale della Questura di Treviso in esecuzione del provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia come misura alternativa alla detenzione. Nel 2016 era stato estradato dalla Spagna per arresto in custodia cautelare ed era stato recluso a Treviso nel carcere di Santa Bona, dove era rimasto per scontare la sentenza di condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione pronunciata nel 2017. Il 9 novembre è stato accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica e rimpatriato in esecuzione del provvedimento di espulsione, disposto dal Prefetto di Treviso, anche un altro cittadino dominicano irregolare sul territorio nazionale.