TREVISO Una mostra d’arte contemporanea dedicata al tema dei rifiuti e del loro necessario smaltimento: nasce Re.Use - Scarti, oggetti, ecologia nell’arte contemporanea, il progetto organizzato dall’Associazione TRA Treviso Ricerca Arte in collaborazione con il Comune di Treviso, i Musei Civici e l’Assessorato alla cultura di Treviso che prenderà vita in città il prossimo Ottobre 2018. Con la curatela di Valerio Dehò, la mostra si propone di documentare in un arco cronologico che va dai primi decenni del Novecento fino ai giorni nostri, il rapporto che l’arte ha avuto con gli oggetti d’uso comune e con gli scarti, in un percorso che permetterà ai visitatori di delineare e mostrare i diversi approcci, correnti artistiche, e singole opere in merito al tema accorsi nella storia dell’arte. La mostra dal taglio storico coinvolgerà tre diversi prestigiosi spazi della città di Treviso: uno privato, Ca’ dei Ricchi, e due museali, la Sala Ipogea del Museo di Santa Caterina e il Museo Casa Robegan. L’idea, spiega Sabrina Comin, responsabile dell'organizzazione eventi dell'Associazione TRA Treviso Ricerca Arte, è quella di valorizzare ancora di più la nostra città, consentendo al visitatore della mostra di potersi muovere in diversi luoghi di interesse culturale del centro storico, scoprendolo in ogni suo angolo e soprattutto vivendo la città, aumentandone l’attrattiva e fidelizzando nuovi target di visitatori.

Le tre sezioni della mostra saranno collegate tra loro dalla tematica comune del riutilizzo e del riciclo a partire dai primi anni del ‘900, con la sezione dedicata ai ready made, un vero e proprio RI.USO di oggetti d’uso comune che gli artisti hanno trasformato in opere d’arte modificandone lo status, e a tutti i materiali anomali che sono entrati a far parte del mondo artistico contemporaneo. Fondamentale, nel percorso espositivo, è infatti l’attenzione che viene data agli artisti di diverse epoche e situazioni, come quelli della fine degli anni sessanta e primissimi anni settanta (Gina Pane, Giuseppe Penone), agli artisti della metà degli anni novanta (Enrica Borghi, Flavio Favelli), senza tralasciare artisti contemporanei ed emergenti che, attraverso linguaggi differenti, sostengono e promuovono la nascita di una coscienza ecologica.

Senza le idee e le opere di artisti come Marcel Duchamp o Man Ray la distanza tra il museo e il mondo degli oggetti industriali e comuni sarebbe rimasta inalterata. I concetti di riutilizzo e del “non sprecare nulla” appartengono alla capacità degli artisti di stabilire che anche prodotti usati quotidianamente possono assumere un valore estetico, ma non solo. La mostra vuole sviluppare temi che vanno al di là della pura sfera estetica, l’arte dagli anni sessanta del ‘900 ad oggi, spiega il curatore dell’esposizione Valerio Dehò, è sempre più diventata coscienza critica della società, mettendo in luce le contraddizioni economiche dei consumi illimitati, e favorendo così la nascita di un’ecologia della mente. Fondamentali, per il progetto, saranno le collaborazioni che si verranno ad instaurare con le realtà cittadine, in una rete che coinvolge l’intera città sotto molteplici aspetti. L’intento dell’Associazione TRA Treviso Ricerca Arte vuole essere proprio quello di costruire un progetto condiviso, promuovendo eventi collaterali dedicati a diverse tipologie di target.

Numerose, a tal proposito, saranno le attività strettamente legate al tema che si svolgeranno in concomitanza con il periodo di durata della mostra, grazie alla collaborazione con realtà del territorio che si occupano di diverse discipline culturali. Il programma prevedrà, tra l’altro, incontri di letteratura, workshop per adulti e per bambini, proiezioni di documentari, incontri di filosofia, visite guidate speciali e molto altro. Tra le realtà culturali del territorio che collaborano al progetto citiamo: Carta Carbone, Galleria l'Elefante, Galleria Stato Solido, La Chiave di Sophia, Sole Luna Film Festival, Tema Cultura, Treviso Comic Book Festival ed altri. I partner istituzionali dell'iniziativa sono la Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso e Unindustria. Il progetto, inoltre, è condiviso e promosso da Contarina SpA.

ELENCO ARTISTI:

SALA IPOGEA, MUSEO DI SANTA CATERINA:

Arman, Lewis Baltz, Hans Bellmer, Remo Bianco, Christian Boltanski, Alberto Burri, César, Henri Chopin, Christo, Claudio Costa, Tony Cragg, Marcel Duchamp, Raymond Hains, Thomas Hirschhorn, Edward Kienholz, Jannis Kounellis, Man Ray, Piero Manzoni, Paul McCarthy, Vik Muniz, Gina Pane, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg, Mimmo Rotella, Kurt Schwitters, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Ben Vautier.

MUSEO CASA ROBEGAN

Damien Hirst, Arcangelo Sassolino, Giovanni Albanese, Stuart Arens, Francesco Bocchini, Marco Bolognesi, Enrica Borghi, Craking Art, Fischli & Weiss, Flavio Favelli, Julia Franck, Armando Lulaj, Antonio Riello, Silvano Tessarollo.

CA' DEI RICCHI:

Alek O, Michele Bazzana, Jiri Kovanda, Giuseppe La Spada, Jonathan Monk, Giovanni Morbin, Pratchaya Phitong, The Cool Couple, Luca Vitone.