"Il sentiero dei fiori di ciliegio", reading musicale sotto le stelle

TREVISO Venerdì 10 agosto dalle 20,30 il piccolo circo di Prato in fiera riaccende la sua importante funzione di luogo di aggregazione di comunità con una serata di poesia e musica con la voce e la poesia di Ivana Prior e la fisarmonica di Enrico Palù. Un'occasione per guardare le stelle seduti su cuscini e alla luce di candele. Il viaggio tra versi e musica prende lo spunto dall'immagine dei fiori di ciliegio che rappresenta nella cultura giapponese un simbolo di felicità, benessere, rinascita, armonia,e nello stesso tempo caducità e continuo rinnovamento della realtà. Il sodalizio tra poesia e fisarmonica Prior-Palù ha attraversato vari luoghi culturali cittadini ma attraverso la collaborazione con l'associazione Prato in fiera, promotrice di un ricco programma culturale e di buone prassi di cittadinanza attiva,vuole portare l'arte e la bellezza in uno spazio popolare e di libera fruizione.

Ingresso a offerta libera.

info@pratoinfiera.it

3403403850 Dario Brollo

3925578112 Ivana Prior