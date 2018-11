La Rete Treviso Festival presenta il programma e il libro bianco dei festival

Conferenza stampa giovedì a Ca’ dei Ricci, sede di TRA Treviso Ricerca Arte, per la rete informale Treviso Festival che comprende 13 festival culturali della città di Treviso. L’occasione è servita per tirare le somme dei primi 2 anni di attività, per presentare il calendario 2019 e anche il libro bianco dei festival, una sorta di vademecum per i festival culturali trevigiani. Alla conferenza, oltre ai rappresentati dei 13 festival, hanno preso parte anche il sindaco della città di Treviso, Mario Conte, e l’assessore comunale alla Cultura, Lavinia Colonna Preti. La rete Treviso Festival è composta da 13 festival. Nel 2018 la Rete ha visto coinvolti 592 volontari, 310 espositori, 379 eventi culturali organizzati per un totale complessivo di 129.000 visitatori agli eventi. «La Rete è aperta e pronta a dialogare con tutti gli attori della città, dalle istituzioni agli stakeholder alle associazioni – spiegano gli attuali coordinatori della rete, Alessandro Franceschini e Alberto Polita – abbiamo voluto redigere questo libro bianco per darci un po’ di regole e anche per aiutare chi vuole affacciarsi al mondo dei festival per far capire cosa, per noi, significa organizzare un festival culturale in città. Siamo dunque pronti a tornare in campo per organizzare un programma culturale a 360° per tutto il 2019. Treviso vanta una rete di festival che difficilmente ha eguali in Italia».

I FESTIVAL CHE FANNO PARTE DELLA RETE

Alla data del presente documento, novembre 2018, questi sono i 13 Festival che fanno parte della Rete Treviso Festival:

I FESTIVAL

Anthropica / Festival culturale & Arte Urbana

Anthropica nasce in Restera nel 2015 con lo scopo di valorizzare il paesaggio urbano, a partire dall’area del Sile, ed accrescere il dialogo tra arte e società, dentro e fuori le forme e gli spazi tradizionali. L’arte urbana rappresenta il nostro interesse primario, sia perché consente di riqualificare con creatività aree degradate della città, sia perché raggiunge le persone nei luoghi in cui vivono.

Avanscena / Festival della scenografia e del costume teatrale

Avanscena è l'unico Festival Italiano dedicato alla valorizzazione della scenografia e del costume teatrale Italiano. Avanscena nasce a Treviso dalla ricca tradizione dei laboratori scenografici dell'entroterra Lagunare Veneto per spaziare nel panorama nazionale e internazionale. Avanscena è un progetto culturale, storico, artistico, educativo che riconosce le arti sceniche come fenomeno rappresentativo dell'arte contemporanea.

CartaCarbone / Festival Letterario - Autobiografia e dintorni

CartaCarbone è l'unico festival italiano che tratta il tema dell'autobiografia in tutte le sue declinazioni artistiche e creative, soprattutto dal punto di vista letterario. CartaCarbone porta a Treviso un centinaio di eventi durante i quattro giorni del festival, ma vive tutto l'anno con incontri culturali, letture, spettacoli, concerti, laboratori, mostre.

Fiera 4Passi / Festival dell'economia solidale e sostenibile

Fiera4passi è uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale con i suoi oltre 50mila visitatori per ogni edizione. Oltre 150 espositori presenti, un calendario di più di 100 eventi: incontri, spettacoli, laboratori e workshop. E l’impegno di oltre 300 volontari. Una fiera, un festival e una festa dell’economia del futuro, un futuro solidale e sostenibile.

L’arsenale / Nuova musica a Treviso

Dedicato alla musica contemporanea e giunto alla X edizione, promuove le arti e la ricerca in campo sonoro attraverso un approccio aperto e multidisciplinare. Concerti, installazioni e masterclass con i protagonisti del panorama internazionale sono la chiave di questo originale progetto a cura de L'arsenale Ensemble, fondato nel 2005 e vincitore del 35° Premio della Critica Musicale Franco Abbiati.

Nipponbashi / Festival della cultura giapponese

Il festival Nipponbashi Matsuri è interamente dedicato alla cultura e alle tradizioni del Giappone. Lo scopo è ricreare a Treviso un matsuri, una festa tradizionale giapponese. Il festival vuole dare la possibilità ai visitatori di immergersi nella cultura giapponese, attraverso incontri, conferenze, spettacoli, workshop, tenuti da artigiani e nipponisti qualificati.

Pensare il futuro / Festival filosofico della città di Treviso

Il festival filosofico, organizzato dall’Associazione Pensare il presente, propone incontri ed eventi per analizzare in modo critico il tempo presente e futuro, attraverso l'intreccio di diverse discipline, dalla filosofia all'economia, dalla storia alla psicologia, dalla sociologia alle scienze naturali.

Sole Luna Doc Film Festival / Festival internazionale di documentari

Sole Luna Doc Film Festival si svolge nel cuore della città di Treviso proponendo in vari luoghi della città un programma ricco di film documentari, rassegne, incontri con gli autori, masterclass, concerti e presentazioni di progetti culturali. I temi al centro dei documentari presentati sono legati ai diritti umani e alle identità culturali.

StatisticAll / Festival della Statistica e della Demografia

StatisticAll viene organizzato dal 2015 grazie alla Società Italiana di Statistica (SIS), all’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e alla Società Statistica “Corrado Gini” di Treviso. Vuole dimostrare come gli strumenti proposti dalla Statistica e dalla Demografia siano di utilizzo quotidiano per tutti ed essenziali nel fare analisi e prendere decisioni.

Subsculture / Arte underground a Treviso

Un progetto per raccogliere (ed esporre in luoghi da recuperare e non convenzionali) proposte e interventi artistici realizzati anche con l’utilizzo di materiali più diversi. Subsculture vuole dare voce a un’arte che nasce dal basso e che vuole scuotere la sensibilità del pubblico, inducendolo a riflettere sui temi anche scomodi.

Treviso Comic Book Festival / Festival internazionale di fumetto e d'illustrazione

Realizzato dall’Associazione Fumetti in Treviso, propone mostre, live performance, workshop e incontri dedicati al fumetto, illustrazione, design e comunicazione attraggono ogni anno in città oltre 35.000 persone. Negli ultimi anni ha ospitato i più noti artisti internazionali e creato reti di scambio con organizzazioni, enti, editori, associazioni culturali di tutto il mondo.

Treviso Suona Jazz Festival / il Jazz Festival della città di Treviso

Treviso Suona Jazz Festival è ideato e curato dell’associazione culturale Urbano Contemporaneo. La manifestazione, che si è presto fatta conoscere oltre i confini cittadini, propone concerti esclusivi con gli artisti premiati Top Jazz, spettacoli gratuiti all’ aperto con le Big Band di alcuni Conservatori italiani, workshop e mostre. Il tutto avviene in luoghi di particolare interesse storico ed artistico della città.

VivaVoce International A Cappella Festival / Festival Internazionale di Musica A Cappella

VivaVoce Festival dal 2005 promuove una serie di concerti dedicati alla musica vocale, organizzati dall’Associazione Culturale VenetoCoro: principale punto di riferimento a livello nazionale e tra i più importanti festival europei per la musica a cappella, ospita artisti da tutto il mondo con appuntamenti unici nel panorama musicale.

GLI EVENTI DI TREVISO FESTIVAL PER IL 2019

Il programma indicato potrebbe subire delle modifiche. Le date definitive saranno pubblicate sul sito

MARZO

Da marzo a giugno vari appuntamenti in date da individuare - L’arsenale / Nuova musica a Treviso

APRILE

Dal 21 aprile al 1 maggio 2019 - Anthropica / Festival culturale & Arte Urbana – Tema dell’edizione 2019 “La Rete”.

MAGGIO

Dal 17 al 19 - Fiera 4Passi / Festival dell'economia solidale e sostenibile – Parco di Sant’Artemio a Treviso- Tema della 14a edizione “"Metti in circolo le idee! Economie circolari, circoli e comunità";

Dal 22 al 26 maggio con preview il 18 maggio - Treviso Suona Jazz Festival/ il Jazz Festival della città di Treviso;

Date da individuare - Pensare il futuro / Festival filosofico della città di Treviso

GIUGNO

29 e 30 - Nipponbashi / Festival della cultura giapponese

SETTEMBRE

Dl 20 al 22 - StatisticAll / Festival della Statistica e della Demografia

Dal 26 al 29 - Treviso Comic Book Festival / Festival internazionale di fumetto e d'illustrazione

OTTOBRE

Dal 3 al 6 - Sole Luna Doc Film Festival / Festival internazionale di documentari

Dal 10 al 13 - CartaCarbone / Festival Letterario - Autobiografia e dintorni

Date da individuare (verso fine mese) - Subsculture / Arte underground a Treviso

NOVEMBRE

Date da individuare (prima metà del mese) - Avanscena / Festival della scenografia e del costume teatrale;

Dal 9 novembre al 7 dicembre - VivaVoce International A Cappella Festival / Festival Internazionale di Musica A Cappella