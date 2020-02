I giovani di Santa Bona, San Paolo e San Liberale imparano a riparare le bici

Un laboratorio per imparare a riparare la propria bicicletta, occuparsi in autonomia di semplici manutenzioni e per sensibilizzare all’uso delle due ruote sia come mezzo di trasporto quotidiano ecologico e sano, sia come scelta e stile di vita. È nato con questi obiettivi il laboratorio Riparazione biciclette fai da te che nel mese di febbraio ha coinvolto 16 ragazze e ragazzi tra 11 e 15 anni dei quartieri di San Paolo, Santa Bona, San Liberale e Monigo. Per tre pomeriggi - l’ultimo incontro è in calendario domani, venerdì 21 febbraio - il Circolo NOI di San Paolo, sede del corso, si è trasformato in una piccola ma attivissima ciclofficina.

Il laboratorio è proposto nell’ambito del programma di attività aggregative ed integrative sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Treviso per offrire ai giovani nuove opportunità di conoscenza e collaborazione. Coordinato dalla cooperativa La Esse, offre occasioni per trascorrere il tempo libero insieme, acquisendo nuove competenze ma anche sperimentandosi in un’attività utile e mettendo alla prova le proprie capacità di riparazione della propria bicicletta. Ecco allora che ogni partecipante, portando la propria bicicletta, ora sa come sistemare una camera d’aria, regolare e riparare i freni e sostituire i pedali, mettere in asse le ruote, ma soprattutto come realizzare piccole riparazioni con gli attrezzi che ognuno ha in casa. Conoscere l’attrezzatura specifica per la riparazione delle biciclette così come gli standard minimi di sicurezza per l’utilizzo di una bici: grazie al contributo di un esperto, operatore della cooperativa sociale La Solidarietà, i giovani partecipanti oggi conoscono più da vicino la propria bici, con attenzione all’uso sicuro e a norma degli spostamenti nella strada.

«Il laboratorio di riparazione biciclette rientra nel più ampio progetto dedicato alla promozione del benessere relazionale e alle attività educative di supporto a favore dei minori per l’anno scolastico 2019-2020 che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, potenziando proprio gli interventi con i ragazzi fuori dalla scuola -spiega l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo- L’azione si struttura anche con uno spazio ascolto e il doposcuola nella Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo Coletti, oltre che con una serie di attività che si svolgono al Circolo NOI di San Paolo ogni venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. Quest’anno stiamo interessando complessivamente cinquanta ragazze e ragazzi impegnati in laboratori, come quello di percussioni, e attività di aggregazione».