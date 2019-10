A Treviso in centro storico apre il primo ristorante amico dei diabetici

Un’opportunità in più per le persone affette da diabete di tipo 1 a Treviso: verrà inaugurato giovedì 10 ottobre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Treviso sig. Mario Conte, il primo locale d1abfriend a Treviso, in collaborazione con l’associazione Nastrino Invisibile. Il ristorante presenterà nel menu tutti i conteggi dei carboidrati, necessari per il calcolo del giusto fabbisogno di insulina. L’appuntamento è presso il Plenus Bistro, Piazza Francesco Crispi, 7/1 alle ore 11.00.