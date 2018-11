Addio alla Roller Marathon: «Treviso perde un'importante vetrina»

Era il 4 settembre e il sindaco Mario Conte comunicava dalla sua pagina facebook gli eventi sportivi in programma fino a giugno 2019. Nella lista, proprio prima della Gran Fondo Pinarello, comparivano una spunta e una data con tanto di didascalia: 19 maggio 2019 - Roller Marathon.

Dal post di settembre qualcosa deve essere andato storto visto che prorpio questa mattina gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente alla stampa la cancellazione della manifestazione. "La data c'era: 19 maggio 2019 - si legge nel comunicato - e la Federazione era pronta ad assegnare a Treviso il campionato italiano. Invece dal prossimo anno la maratona sui pattini non si farà: il Comune di Treviso ha negato l'autorizzazione agli organizzatori della Polisportiva Casier".

E il post del sindaco Conte allora? Niente di fatto. Sempre la Polisportiva informa di aver saputo proprio dall'assessore allo sport Silvia Nizzetto che la giunta, all'unanimità, avrebbe espresso parere contrario nei confronti della manifestazione. Una manifestazione che - dicono sempre gli organizzatori - si pensa rechi più fastidi che vantaggi alla città.

L'ex sindaco Giovanni Manildo che gli anni scorsi ha dovuto sostenere non pochi attacchi per le chisure domenicali del traffico, ritiene la cancellazione della manifestazione una perdita per la città.