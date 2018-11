“Un amore del Seicento”, l'ultimo libro di Sante Rossetto

“Un amore del Seicento” è l’ultima pubblicazione del giornalista e storico Sante Rossetto che sarà presentata giovedì 8 novembre, alle 21.00, alla libreria Canova di Treviso. Il volume, per i tipi della editrice Canova, è un saggio, svolto con la tecnica del romanzo, sulla vita nella città del Sile tra il 1695 e il 1696. L’amore, sfortunato, tra due giovani di piazza delle Legne (ora del Duomo) fa da cornice agli avvenimenti che coinvolgono gli abitanti della Marca, ma anche di Bassano, Belluno, Feltre e altre località del Veneto, nella loro quotidianità e nel contesto delle vicende della Serenissima impegnata in quegli anni in una delle tante guerre con i Turchi.