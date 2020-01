Lutto nel mondo del rugby trevigiano, è scomparso Arrigo Manavello

Grave lutto nel mondo della palla ovale. E' morto, all'età di 84 anni, il notaio Arrigo Manavello, molto conosciuto a Treviso per essere stato il presidente del Benetton rugby dal 1974 al 1997, un'era in cui il club dei Leoni si è affermato definitivamente a livello nazionale come una realtà d'eccellenza (cinque gli scudetti conquistato sotto la sua gestione). Manavello, malato da tempo, aveva lasciato la professione nel 2010, per andare in pensione. Lascia la moglie Francesca ei figli Costanza e Marco. Nei prossimi giorni sarà fissata la data delle esequie.