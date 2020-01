La Tarvisium piange uno dei suoi fondatori, addio a Natalino Cadamuro

Lutto nel mondo della palla ovale della Marca per la scomparsa di Natalino Cadamuro, figura di riferimento assoluto per il rugby veneto ed italiano. Nato a Spresiano nel 1945, è stato tra i fondatori nel 1969 della Ruggers Tarvisium, le “magliette rosse” della città di Treviso, guidando da tecnico la sua squadra ad uno storico Scudetto giovanile a soli tre anni di distanza, nel 1972, forgiando con impressionante continuità generazioni di talenti purissimi, tra i cui nomi basti citare quelli di Marchetto, di Robazza o dei fratelli Francescato.

Profondamente innamorato del suo sport, Cadamuro si dedicò in parallelo anche alla carriera di arbitro, affermandosi rapidamente come miglior fischietto italiano (230 le partite dirette in Serie A tra il 1974 ed il 1992), chiamato a dirigere ben 25 incontri internazionali dall’International Board.