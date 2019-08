Run fot children 2019, viabilità aggiornata in città

Mercoledì 11 settembre, alle 19.30, si correrà a Treviso la Run For Children, manifestazione ludico motoria a scopo benefico. Al fine di favorire l’accesso al centro storico e in un’ottica di facilitazione della viabilità in occasione degli eventi sportivi, non vi saranno divieti alla circolazione, se non una sospensione temporanea al passaggio degli atleti. Il centro sarà così accessibile, con la limitazione al traffico del centro storico (a partire dalle 19.15) così come previsto nelle giornate prefestive e festive.

L’unico divieto di sosta sarà attivato dalle 15 alle 24 dell’11 settembre su piazza e via Indipendenza, dove avverrà l’ammassamento dei partecipanti.