Salvini torna a Treviso: stasera comizio in piazza dei Signori

TREVISO A poco più di 24 ore dalla sua nomina a ministro degli Interni, Matteo Salvini, segretario della Lega, torna a Treviso per un comizio che si svolgerà in piazza dei Signori, alle 21. L'ultima visita dell'esponente del Carroccio nella Marca risaliva al febbraio scorso. "Tornerò da premier": aveva detto, nel pieno della campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo. Questo secondo comizio avrà lo scopo di lanciare il candidato del centrodestra, Mario Conte, verso l'elezione a sindaco di Treviso (appuntamento previsto per il 10 giugno). Per Salvini è prevista, dicono gli organizzatori, un'affluenza massiccia di militanti da tutta la provincia e non solo.